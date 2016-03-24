Сирійська армія та ополченці відтісняють бойовиків ІДІЛ у центр Пальміри

Сирійська армія і бійці ополчення "Соколи пустелі" вибили бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" з готельного комплексу Пальміри, передає з місця подій кореспондент РИА Новости.

Армія і ополченці відтісняють терористів до центру міста Пальміра і починають закріплюватися в готельному комплексі.

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Терористи чинять опір і ведуть обстріл з мінометів і великокаліберних кулеметів.

Пальміра, стародавні руїни якої — один з шести об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Сирії, перейшла під контроль бойовиків в середині травня 2015 року. Перед тим як залишити місто, сирійська армія евакуювала більшу частину його жителів і найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри. Після захоплення міста під загрозою знищення опинилися стародавні руїни і храми.