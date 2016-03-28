Пальміра стане плацдармом для нових атак на "Ісламську державу" - генерал сирійської армії

У неділю, 27 березня, генерал сирійської армії Алі Майхуб заявив, що взяття Пальміри відкриває широкий шлях для експансії у пустельні міста - до укріплень ІД у Рацці та Дейр-ез-Зорі, передає Deutsche Welle.

Пальміра стане "майданчиком для розширення воєнних операцій" проти ІД, цитує військовослужбовця агенція Reuters.

Він розраховує, що урядові війська "стиснуть зашморг довкола терористичного угрупування та відріжуть шляхи постачання (…) аж до їх повного завоювання".

Державне телебачення Сирії повідомило, що нині війська розміновують пастки, залишені ІД.

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Як повідомляв УНІАН, сирійська армія, підконтрольна президенту країни Башару Асаду, і загони опозиції повністю звільнили місто Пальміра від терористів "Ісламської держави".

Пальміра має стратегічно важливе значення. Місто розташоване на трасі, яка з'єднує Дамаск і східну частину Сирії.