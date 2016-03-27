Сирійські війська і сили опозиції звільнили Пальміру від "Ісламської держави" - ЗМІ

Про це, як передає ТАСС, повідомив телеканал Al Mayadeen з посиланням на військове джерело, яке зазначило, що під повний контроль взято як давню частину міста, так і житлові райони.

Читайте такожСирійська влада пообіцяла відновити давню Пальміру, зруйновану ІДІЛ26 березня в ході наступальної операції в Пальмірі військовим вдалося зірвати прапор "Ісламської держави" з висоти, де розташований стародавній замок. Згодом прапор було спалено.

Пальміра (арабська назва населеного пункту Тадмор) має стратегічно важливе значення. Місто розташоване на трасі, яка з'єднує Дамаск і східну частину Сирії.

Античне місто Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - опинився під контролем терористів угруповання "Ісламська держава" в травні 2015 року. Перед тим як залишити місто, було евакуйовано більшу частину його жителів і найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри. Однак частина культурної спадщини була знищена бойовиками.