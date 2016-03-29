США привітали звільнення Пальміри від ісламістів

Представник Держдепартаменту Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що позитивно оцінює звільнення міста, однак, за його словами, не варто забувати, що там накоїли бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава".

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"Вони знищили нашу спільну спадщину... і обезголовили відомого археолога, відповідального за збереження пам'яток. Так що звичайно, ми задоволені тим, що ДАЄШ (альтернативна назва "Ісламської держави") більше не контролює ці території", – сказав Джон Кірбі.

Крім цього, офіційний представник держдепартаменту не зміг відповісти на питання про те, чи не ускладнить переговорний процес про мирну передачу влади в країні, те що армія президента країни Башара Асада звільнила Пальміру. Джон Кірбі зазначив, що робити якісь висновки на цей рахунок поки рано.

Бойовики угруповання "Ісламська держава" встановили контроль над Пальмірою в середині травня 2015 року. Після взяття міста джихадисти демонстративно вбили головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу.

До недавнього часу Пальміра залишалася під контролем бойовиків,які зруйнували і разграбували там безліч архітектурних пам'яток. Однак наприкінці минулого тижня сирійська армія за підтримки російської авіації зуміла відбити стародавнє місто.