Німецький посол в Анкарі вказав на необхідність захисту свободи преси

Розмова відбулася у вівторок, 29 березня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу німецького МЗС.

"Правова держава, незалежність органів юстиції та захист основних прав, у тому числі й свободи преси та слова - важливі цінності, які слід захищати разом", - наводить слова посла прес-служба німецького зовнішньополітичного відомства.

Минулого тижня Ердманна викликали до МЗС Туреччини для надання пояснень щодо виходу у програмі Extra 3 німецького телеканалу NDR двохвилинного сатиричного відео про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Ще тоді німецький посол пояснив, що політична сатира підпадає в Німеччині під захист свободи слова та преси. Тож "через це немає ані можливості, ані необхідності для дій німецького уряду", сказав ще минулого тижня дипломат.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Туреччини викликав посла Німеччини Мартіна Ердманна у зв'язку з показаним в ефірі німецького телебачення сатиричним роликом про президента Туреччини Реджепа Ердогана.