МЗС Туреччини викликало посла Німеччини через сатиричний ролик про Ердогана

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела, передає 112 Україна.

Мова йде про двохвилинний сатиричний ролик, знятий телеканалом NDR. Відеонарізка з кадрів, на яких фігурує Ердоган, вийшла в сатиричній передачі "Extra-3" в ефірі телеканалу ARD 17 березня. Відео супроводжується піснею під назвою "Ердоги, Ердого, Ердоган".

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У тексті пісні, зокрема, висміюється бажання президента Туреччини жити на широку ногу, а також напади на журналістів у країні. "Журналіст, який пише щось, що не подобається Ердогану, вже завтра виявляється за ґратами", - співається в пісні.