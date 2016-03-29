МЗС Туреччини викликало посла Німеччини через сатиричний ролик про Ердогана

06:29, 29 березня 2016
Світ
1534 0

МЗС Туреччини викликав посла Німеччини Мартіна Ердманна у зв'язку з показаним в ефірі німецького телебачення сатиричного ролика про президента Туреччини Реджепа Ердогана.

REUTERS

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела, передає 112 Україна.

Мова йде про двохвилинний сатиричний ролик, знятий телеканалом NDR. Відеонарізка з кадрів, на яких фігурує Ердоган, вийшла в сатиричній передачі "Extra-3" в ефірі телеканалу ARD 17 березня. Відео супроводжується піснею під назвою "Ердоги, Ердого, Ердоган".

Читайте такожПрезидент Туреччини обурений рішенням суду звільнити журналістів, звинувачених у шпигунстві

У тексті пісні, зокрема, висміюється бажання президента Туреччини жити на широку ногу, а також напади на журналістів у країні. "Журналіст, який пише щось, що не подобається Ердогану, вже завтра виявляється за ґратами", - співається в пісні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter