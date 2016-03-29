МЗС Туреччини викликало посла Німеччини через сатиричний ролик про Ердогана
06:29, 29 березня 2016Світ
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МЗС Туреччини викликав посла Німеччини Мартіна Ердманна у зв'язку з показаним в ефірі німецького телебачення сатиричного ролика про президента Туреччини Реджепа Ердогана.
REUTERS
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела, передає 112 Україна.
Мова йде про двохвилинний сатиричний ролик, знятий телеканалом NDR. Відеонарізка з кадрів, на яких фігурує Ердоган, вийшла в сатиричній передачі "Extra-3" в ефірі телеканалу ARD 17 березня. Відео супроводжується піснею під назвою "Ердоги, Ердого, Ердоган".
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У тексті пісні, зокрема, висміюється бажання президента Туреччини жити на широку ногу, а також напади на журналістів у країні. "Журналіст, який пише щось, що не подобається Ердогану, вже завтра виявляється за ґратами", - співається в пісні.
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