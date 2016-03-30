У столиці Лівії Тріполі прогриміли кілька вибухів - ЗМІ

Про це повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters. За даними агентства, причина вибухів та стрілянини в даний час невідома.

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Зазначається, що ситуація в місті складна. Можливо, це пов'язано зі спекуляціями навколо прибуття в місто з Тунісу уряду національної єдності, зазначає агентство.