У столиці Лівії Тріполі прогриміли кілька вибухів - ЗМІ
07:41, 30 березня 2016Світ
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Кілька гучних вибухів прогриміли в столиці Лівії Тріполі рано вранці, після чого в місті було чути потужну стрілянину.
REUTERS
Про це повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters. За даними агентства, причина вибухів та стрілянини в даний час невідома.
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Зазначається, що ситуація в місті складна. Можливо, це пов'язано зі спекуляціями навколо прибуття в місто з Тунісу уряду національної єдності, зазначає агентство.
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