У Лівії невідомі літаки завдали ударів по позиціях "Ісламської держави"

Як повідомляє портал Afrigatenews, обстрілу піддався 400-й квартал міста, захоплений бойовиками "Ісламської держави", передає kommersant.ru. Наголошується, що раніше ці літаки завдали ударів по позиціях бойовиків в регіоні Баб Тобрук, контрольованому так званою "Консультативною радою моджахедів Дерни". В результаті авіаударів загинули два мирних жителі і два бойовики, також було завдано збитків житловим будинкам, мечетям і центру охорони здоров'я в районі.

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Раніше розвідувальні служби США заявили, що чисельність бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" у Лівії зросла вже до 6,5 тис. Як повідомляв CNN з посиланням на джерела в американських спецслужбах, в даний час число ісламістів в Лівії подвоїлося. "Вони серйозно взялися за Лівію", - заявив один із співробітників розвідки.

При цьому наголошується, що у Вашингтоні вважають, що "Ісламська держава" перекидає все більше бойовиків з Сирії та Туреччини в Лівію. У зв'язку з цим, за інформацією CNN, Пентагон планує більш інтенсивно збирати інформацію про події в Лівії, у тому числі активізувати розвідку з повітря.