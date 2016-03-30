В Іспанії загубилася валіза з радіоактивними речовинами

Мова йде про цезій-137 і америцій-241, передає Бі-бі-сі. Вони випромінюють відносно невисоку радіацію, проте рада попереджає, що за певних обставин ці речовини можуть становити небезпеку для людей.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, радіоактивні речовини використовувалися в спеціальних приладах для вимірювання щільності та вологості ґрунту, що належали інженерно-будівельній компанії.

Ці прилади зберігалися в яскраво-помаранчевій валізці, яку компанія перевозила в своїй машині. Однак тепер ця валізка безслідно зникла. Не виключено, що її вкрали, проте твердої впевненості в цьому у компанії поки немає.

Цезій-137 і америцій-241 зазвичай використовуються у вимірювальному обладнанні. У класифікації радіоактивних речовин їм присвоєно четвертий рівень небезпеки з п'яти. Речовини першого рівня вважаються найбільш, а п'ятого – найменш небезпечними.