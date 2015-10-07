Пов'язані з ФСБ контрабандисти намагалися продати радіоактивні матеріали ІД – AP

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що останній випадок стався в лютому поточного року, коли зловмисники виставили на продаж на нелегальному ринку зразки високорадіоактивного цезію, маючи намір знайти покупця з терористичного угруповання "Ісламська держава", передає ZN.UA.

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Правоохоронні органи Молдови кажуть, що припинення кооперації між Росією і Заходом призвело до того, що на даний момент стало важко відстежити шляхи контрабандистів на "чорний ринок", а також невідомо, яка кількість радіоактивних матеріалів потрапило в незаконний обіг.

Найбільш серйозний випадок стався у 2011 році, коли громадянин Росії намагався продати уран-235 і креслення для "брудної бомби" вихідцю з Судану.