Пов'язані з ФСБ контрабандисти намагалися продати радіоактивні матеріали ІД – AP
Контрабандисти з країн Східної Європи, які мають зв'язки з ФСБ Росії, за останні п'ять років намагалися чотири рази продати на "чорному ринку" Молдови радіоактивні матеріали близькосхідним екстремістам.
Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що останній випадок стався в лютому поточного року, коли зловмисники виставили на продаж на нелегальному ринку зразки високорадіоактивного цезію, маючи намір знайти покупця з терористичного угруповання "Ісламська держава", передає ZN.UA.
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Правоохоронні органи Молдови кажуть, що припинення кооперації між Росією і Заходом призвело до того, що на даний момент стало важко відстежити шляхи контрабандистів на "чорний ринок", а також невідомо, яка кількість радіоактивних матеріалів потрапило в незаконний обіг.
Найбільш серйозний випадок стався у 2011 році, коли громадянин Росії намагався продати уран-235 і креслення для "брудної бомби" вихідцю з Судану.