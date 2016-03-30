Росія продовжує активно ввозити військову техніку до Сирії – Reuters

Кремль продовжує активно переправляти військове обладнання до Сирії. Про це йдеться в розслідуванні агентства Reuters, на яке посилається "РБК".

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Автори матеріалу зазначають, що кораблі постачання російських баз, які вже прозвали "сирійським експресом", йдуть із РФ важко навантаженими.

Коли президент Росії Володимир Путін анонсував 14 березня вивід основної частини угруповання військ з Сирії, очікувалося, що великий морський суховантажний транспорт (ВМСТ) "Яуза" — частина так званого "сирійського експресу" і одне з основних суден-постачальників російської операції в Сирії — має повернутися до свого арктичного порту. Однак через три дні після заяви Путіна "Яуза" покинула порт Новоросійська і попрямувала до сирійського Тартуса.

"Що б не було на судні, воно було важким. Судно було настільки глибоко занурене у воду, що його вантажна ватерлінія була ледь помітна... Дії ("Яузи" - УНІАН) та інших судів за два тижні після оголошення Путіна про часткове виведення військ дозволяють припустити, що Москва насправді доставляє в Сирію більше обладнання, ніж було вивезено назад за той же період", - йдеться в матеріалі.

Агентство відзначає, що достеменно невідомо, які саме вантажі і в якій кількості були вивезені з Сирії вантажними бортами, які супроводжували військові літаки, що повертались.

Автори розслідування припустили, що Росія проводить "інтенсивну роботу по підтримці своєї військової інфраструктури в Сирії і постачає сирійську армію так, щоб у разі необхідності знову розгорнути повномасштабну операцію".

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак деяка частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції по звільненню Пальміри від ісламістів.

Операція РФ у Сирії почалася 30 вересня минулого року. У ЗМІ регулярно з'являлися повідомлення з різних джерел про те, що російські військові в цій країні борються не стільки з ІДІЛ, як планувалося, а з повстанцями проти режиму союзника Путіна Башара Асада, яких тоді підтримувала коаліція на чолі з США.