У Росії стверджують, що повернули із Сирії всю заплановану до виведення оперативно-тактичну авіацію

Про це заявив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, передає ТАСС.

"Згідно з рішенням верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна, здійснюється виведення основних сил російського угруповання із Сирії. На сьогодні виведені на територію РФ всі сплановані до виходу літаки оперативно-тактичної авіації, триває виведення армійської авіації, низки підрозділів", - сказав він.

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Герасимов наголосив, що ВКС продовжують завдавати ударів нібито по терористах.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська із Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак деяка частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава".