Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за підрив автоколони МВС у Росії (відео)

Представник республіканської поліції Фатину Убайдатова сказала, що було підірвано дві автомашини, а тип вибухового пристрою поки не встановлена, повідомляє Reuters.

Новинне агентство Amaq, що підтримує ІДІЛ, опублікувало в інтернеті заяву про те, що за нападом стоїть місцевий осередок ультрарадикального ісламістського угрупування.

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі

Згідно із заявою Amaq, в результаті вибуху загинули 10 співробітників сил безпеки. Reuters не зміг самостійно перевірити дані про жертви. Російські держінформагентства повідомили про загибель одного поліцейського. За їх даними, він загинув при вибуху легкового автомобіля на КПП при в'їзді в Табасаранський район Дагестану.

Як відомо, "Ісламська держава" вже брала відповідальність за криваві атаки на силовиків на Північному Кавказі. У лютому угруповання взяло на себе відповідальність за вибух поряд з постом поліції в дагестанському селі Джемікент, де загинули щонайменше три людини.