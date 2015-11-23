Бомбу на борту А321 сховали під сидіннями 15-річної дівчинки та 77-річної бабусі – The Daily Mail

Російська експертиза визначила, що бомба на борту лайнера А321, який упав на Синаї, знаходилась під пасажирськими сидіннями.

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Про це йдеться у статті видання The Daily Mail, яку цитує ТСН.ua.

Однією з пасажирок, яка сиділа над бомбою і стала першою жертвою вибуху, за інформацією видання, виявилася молода 15-річна дівчина Марія Івлєва. Ймовірно, що прямо над вибухівкою також перебувала і 77-річна Надія Башакова, яка сиділа у літаку перед дівчиною.

Слідчі не висловлюють припущень, що пасажирки над бомбою були смертницями: їх вважають невинними жертвами авіакатастрофи, які поверталися додому із Шарм-ель-Шейха.

Надія Башакова з Волхова у Ленінградській області подорожувала із 43-річною донькою Маргаритою Симановою. Вони були досвідченими мандрівницями, зазначає видання. Так, роком раніше, жінки відвідали Гоа.

Марія Івлєва, також із Ленінградської області, летіла із 44-річною матір'ю Мариною Івлєвою.

За даними слідчих, ті, хто сидів безпосередньо над бомбою та поруч з нею, загинули миттєво під час вибуху еквівалентному кілограму тротилу. Водночас інші страждали довше, перебуваючи в паніці аж до падіння літака.

Епіцентр вибуху був виявлений завдяки хімічній та іншим судово-медичним експертизам на Airbus A321.

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Згідно з однією із версій, бомба могла бути розміщена під сидінням там, де лежить рятувальний жилет.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. У ФСБ РФ підтвердили теракт на борту А321.