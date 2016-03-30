Загроза і виклик всьому світу: глава МЗС Британії охарактеризував поведінку Росії

Про це заявив міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд, передає Русская служба Би-би-си.

"Росія ігнорує загальноприйняті норми поведінки і порушує правила, що склалися в системі міжнародних відносин. Це - загроза і виклик для всіх нас", - сказав Хеммонд на прес-конференції у Грузії.

Міністр заявив, що Британія продовжить виступати за відновлення територіальної цілісності Грузії і нагадав, що питання статусу невизнаних республік Абхазія і Південна Осетія досі залишається невирішеними.

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"Ми не забули, що конфлікти в Абхазії і Південній Осетії залишаються невирішеними. Великобританія залишається вірною ідеї незалежності і територіальної цілісності Грузії. Британія завжди ясно говорила, що такі країни, як Грузія, повинні мати можливість обирати своє майбутнє самі, без зовнішнього впливу", - сказав Хеммонд.

Нагадаємо, раніше Хеммонд заявляв, що країни Заходу перебувають у більш програшній позиції порівняно з Росією, оскільки втілення кожного прийнятого рішення розтягується на тривалий час.