Голова МЗС Британії: члени НАТО не здатні швидко реагувати на зміну ситуації

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд, передає "Новое время" з посиланням на газету Financial Times. На його думку, це викликано "громіздкими" демократичними процесами, які супроводжують кожне прийняте Євросоюзом рішення.

Філіп Хеммонд наголосив, що Великобританія та інші члени НАТО не здатні швидко реагувати на події, що змінюють світ, оскільки повинні рахуватися з парламентом, пресою і суспільством. У той же час в Росії, каже він, все зосереджено в руках однієї людини.

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"Ми повинні думати про те, як відповісти супернику, у якого весь процес прийняття рішень сконцентровано в руках однієї людини. Кажуть, що зараз все централізовано навіть сильніше, ніж при Леоніду Брежнєву. Тоді було хоч політбюро", - сказав британський міністр.

Коментар міністра пролунав у відповідь на нездатність уряду вдатися до військових дій проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії, незважаючи на схвалення авиатак проти них в Іраку.