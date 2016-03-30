Вступ України і Грузії до НАТО "підірве ситуацію" - постпред РФ в Альянсі

Про це заявив в ефірі одного з російських телеканалів постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Не можна собі уявити ситуацію, щоб ці країни продовжували плекати надію вступити в НАТО і щоб альянс реально готував плани по їх прийому, оскільки це підірве ситуацію і поставить Європу на межу кризи, розміри і масштаби якої сьогодні неможливо собі уявити", - зазначив постпред.

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Влітку минулого року президент України Петро Порошенко заявив, що вперше в історії України кількість прихильників вступу в НАТО серед громадян країни перевищила кількість супротивників.

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач сил НАТО Філіп Брідлав розповів про нарощування військової сили в Європі для захисту від потенційної загрози з боку Росії. Також Брідлав вважає, що РФ буде посилювати або послаблювати тиск на контактної лінії, щоб тиснути на Київ.