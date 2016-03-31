США розмістять у Східній Європі танкову бригаду

Про це у середу, 30 березня, повідомили в Пентагоні, передає Deutsche Welle.

За даними американського військового відомства, бригада дислокуватиметься з початку 2017 року почергово у різних країнах Східної Європи. Дислокація танкового з'єднання стане кроком у відповідь на "агресивний" курс Росії, зазначається у повідомленні.

"Цей план збройних сил продовжує демонструвати наш сильний та виважений підхід щодо заспокоєння наших союзників по НАТО та партнерів унаслідок агресивного курсу Росії у Східній Європі та будь-де", - заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.

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У проекті бюджету Пентагона на наступний рік передбачається виділення 3,4 мільярда доларів на фінансування операцій у Європі. Ця сума вчетверо перевищує торішню. Минулого року низка країн Балтії вела переговори з Вашингтоном щодо розміщення американського важкого озброєння на їхній території.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну і захопила її територію. Однак це не перший випадок, коли Кремль діє подібним чином.