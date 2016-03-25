Дуда: НАТО має показати, що в разі необхідності відповість на російську агресію

Як повідомляє DT.UA з посиланням на польське видання Newsweek, про це в інтерв'ю сказав президент Польщі Анджей Дуда. "Територіальна цілісність сусідньої країни була порушена. І не турбуватися через цю ситуації неможливо. Росія протягом останніх років багато разів порушувала міжнародне право, починаючи з Грузії до України і Сирії. Все це створює очевидну невизначеність. Тому, я переконаний, що НАТО повинно показати, що відповість на нинішню ситуацію", - сказав польський президент, відповідаючи на запитання, чи не боїться Варшава російської агресії.

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За словами Анджея Дуди, Альянс повинен збільшитиприсутність у Центральній і Східній Європі до такого рівня, "щоб стало зрозуміло, що не варто атакувати країни-учасниці".

Він також додав, що хотів би бачити більше американських військових на польській території.