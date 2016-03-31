ФБР погодилося допомогти прокуратурі у зломі iPhone

За словами представника прокуратури, позитивна відповідь від ФБР надійшла вже на наступний день після того, як прокурори звернулися до відомства з цим проханням, передає Бі-бі-сі. Для того щоб ФБР встигло подолати системи захисту телефонів, суд над обвинувачуваними перенесли на кілька місяців.

Читайте такожФБР знайшло спосіб отримати доступ до заблокованого iPhone без участі Apple

Інформація з телефонів двох підлітків потрібна прокуратурі для розслідування справи про вбивство сімейної пари. Обидва обвинувачених заперечують провину, і прокурори визнали, що інформація з їх мобільних телефонів допоможе знайти додаткові докази.

Прокуратура вирішила звернутися за допомогою до ФБР після того, як відомство зуміло самостійно зламати iPhone, що належав учаснику масового вбивства в каліфорнійському Сан-Бернадіно.

Спочатку ФБР намагалося через суд зобов'язати Apple допомогти у зломі, проте потім невідомим способом зуміло впоратися без допомоги компанії-виробника телефону і відкликало позов.

Поки не уточнюється, чи буде ФБР зламувати телефони підлітків з Арканзасу тим же способом. Відомо, що вони використовували більш сучасні версії смартфона з новою версією операційної системи.