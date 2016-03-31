Російські військові доставили в Алеппо гуманітарні вантажі

Раніше сирійці в оточеному місті Дейр-ез-Зорі отримали гуманітарну допомогу. 30 т вантажу скинули на парашутах національні ВВС у супроводі російських винищувачів. В місті проживають 200 тис. осіб, передає kommersant.ru.

Читайте такожЗМІ показали відео зі звільненої від ІДІЛ Пальміри

Сирійська армія досягла найбільшої перемоги в боротьбі з "Ісламською державою", відновивши контроль над містом Пальміра - одним з пам'ятників всесвітньої спадщини.