Російські військові доставили в Алеппо гуманітарні вантажі
08:19, 31 березня 2016Світ
120 0
Російські військові доставили в провінцію Алеппо 4,4 т гуманітарних вантажів для передачі мешканцям найбільш постраждалих в ході ведення бойових дій населених пунктів.
REUTERS
Раніше сирійці в оточеному місті Дейр-ез-Зорі отримали гуманітарну допомогу. 30 т вантажу скинули на парашутах національні ВВС у супроводі російських винищувачів. В місті проживають 200 тис. осіб, передає kommersant.ru.
Читайте такожЗМІ показали відео зі звільненої від ІДІЛ Пальміри
Сирійська армія досягла найбільшої перемоги в боротьбі з "Ісламською державою", відновивши контроль над містом Пальміра - одним з пам'ятників всесвітньої спадщини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter