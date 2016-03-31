Пентагон: "Ісламська держава" наближається до військової поразки

Про це заявив заступник голови Роберт Уорк, передає kommersant.ru. "Не викликає сумнівів, що зараз настрої проти ісламістів сильні як ніколи в ході нашої кампанії. Ми більш ніж коли-небудь впевнені в тому, що у військовому відношенні "Ісламська держава" рухається у бік поразки на полях битв", - сказав Роберт Уорк на конференції, влаштованій виданням Washington Post.

Читайте такожКеррі: ми не заспокоїмося, поки не зітремо "Ісламську державу" з лиця Землі

При цьому він підкреслив, що для повної перемоги над "Ісламською державою" одних військових зусиль буде недостатньо. "Потрібні ще й політичні заходи, які ще слід оприлюднити", - сказав він.

В кінці 2015 року президент США Барак Обама, виступаючи на прес-конференції в Малайзії, пообіцяв ліквідувати всі джерела фінансування "Ісламської держави", відбити всі захоплені терористами території і повністю знищити лідерів угруповання.