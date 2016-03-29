США і Туреччина активізують боротьбу проти "Ісламської держави"

Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі в ході зустрічі зі своїм турецьким колегою – міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, передає "Голос Америки".

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"Ми всі зацікавлені в якнайшвидшій ліквідації терористичної організації "Ісламська держава" і відновленні стабільності в регіоні", – сказав Джон Керрі.

Член НАТО Туреччина також бере участь в багатонаціональній коаліції, яка бореться з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку і Сирії.

Однак у США і Туреччини є розбіжності з приводу підтримки Сполученими Штатами бійців з числа сирійських курдів, які, на думку Анкари, є союзниками Робочої партії Курдистану – терористичної організації, яка бореться за автономію в Туреччині.

У понеділок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що з липня 2015 року турецькі силовики захопили або вбили понад 5 тис. курдських повстанців, які діяли в союзі з РПК. Цю заяву він зробив напередодні візиту до Вашингтона на цьому тижні, де він візьме участь у міжнародному саміті з ядерної безпеки.

Ще однією важливою темою в діалозі США і Туреччини є криза з біженцями з Сирії. Близько 2,7 млн сирійців знайшли притулок в сусідній Туреччині. "Туреччина робить все, що в її силах, для розміщення частини мігрантів, – сказав Чавушоглу. – Ми витратили на це більше $10 млрд".

Раніше в понеділок США оголосили про намір виділити додаткові $20 млн для допомоги гуманітарним організаціям, що надають сприяння біженцям у Європі і на Близькому Сході. Держдепартамент повідомив, що частина цього фінансування буде спрямована на зусилля з надання допомоги у Туреччині.