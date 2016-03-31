У передмісті Парижа поліція виявила масштабне сховище зброї

Про це повідомив паризький прокурор Франсуа Молен. Він зазначив, що "арсенал такого масштабу є безпрецедентним", передає українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожУ Нідерландах арештували француза за підозрою у плануванні теракту

Серед знайденої зброї п'ять автоматів Калашникова, сім пістолетів, один пістолет-кулемет, 1,3 кг промислової вибухівки, 105 грамів вибухівки типу, що використовувалася в ході терактів 13 листопада 2015 року у Парижі. Окрім того, було знайдено п'ять крадених паспортів та сім телефонів. Також на двох комп'ютерах було знайдено документи джихадистського характеру та інструкції щодо конструювання вибухових пристроїв.

Як повідомлялося, після терактів, вчинених у Брюсселі, керівництво аеропорту "Завентем", де стався подвійний теракт, ухвалило рішення відкласти поновлення його роботи задля проведення додаткових перевірок. Триває розшук підозрюваного у співучасті з терористами, який втік з аеропорту.