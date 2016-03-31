У передмісті Парижа поліція виявила масштабне сховище зброї
У передмісті Парижа поліцейські виявили арсенал зброї. Французькі слідчі вважають, що планувався великий теракт, хоча конкретної цілі та можливого місця вчинення теракту визначено не було.
Про це повідомив паризький прокурор Франсуа Молен. Він зазначив, що "арсенал такого масштабу є безпрецедентним", передає українська редакція "Німецької хвилі".
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Серед знайденої зброї п'ять автоматів Калашникова, сім пістолетів, один пістолет-кулемет, 1,3 кг промислової вибухівки, 105 грамів вибухівки типу, що використовувалася в ході терактів 13 листопада 2015 року у Парижі. Окрім того, було знайдено п'ять крадених паспортів та сім телефонів. Також на двох комп'ютерах було знайдено документи джихадистського характеру та інструкції щодо конструювання вибухових пристроїв.
Як повідомлялося, після терактів, вчинених у Брюсселі, керівництво аеропорту "Завентем", де стався подвійний теракт, ухвалило рішення відкласти поновлення його роботи задля проведення додаткових перевірок. Триває розшук підозрюваного у співучасті з терористами, який втік з аеропорту.