Серія терактів у Брюсселі: аеропорт "Завентем" не працюватиме ще тиждень

Таке рішення ухвалила адміністрація летовища після того, як напередодні за участі сотень співробітників аеропорту було здійснено тестове випробовування його приміщень, де минулого тижня сталися два вибухи, повідомляє DW.

Раніше повідомлялось, що частково брюссельський аеропорт відновить роботу після 29 березня.

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Між тим бельгійська поліція почала співпрацювати з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США в розслідуванні обставин терористичних атак у Брюсселі 22 березня та розшуку осіб, причетних до них. За інформаціє агенції Reuters, ФБР взялось за перевірку ноутбуків, які могли належати підозрюваним особам. Комп’ютери, які були надані бельгійською поліцією, вже доставлені в США. Проте досі невідомо, чи змогли експерти проаналізувати дані.

Водночас з’являється дедалі більше інформації про те, що бельгійська поліція була попереджена про підвищений ризик терористичної загрози ще до вчинення терактів. За словами міністра безпеки та юстиції Нідерландів Герарда Адріана ван дер Стюра, 17 березня уряд країни передав бельгійській стороні висновки та застереження від ФБР щодо братів аль-Бакрауї, які здійснили 22 березня теракти у брюссельському аеропорту та метро.

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"Ця тема піднімалася між голландською та бельгійською поліцією, - цитує міністра агенція AFP. - Зокрема, йшлося про радикальне минуле обох чоловіків".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція Греції знайшла план аеропорту Брюсселя у квартирах, які ісламісти орендували в Афінах, ще у січні 2015 року. Тоді ж про це було повідомлено бельгійську владу, повідомила телекомпанія SKAI.