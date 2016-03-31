Асад заявив про готовність до дострокових виборів, якщо цього захоче народ Сирії
Сирійський лідер Башар Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.
"Це залежить від позиції народу Сирії, є народна воля до проведення дострокових президентських виборів. Якщо така воля є, то для мене це не проблема. Цілком природно відгукуватися на волю народу, а не деяких опозиційних сил. Це питання стосується кожного її громадянина, тому що кожен громадянин голосує за цього президента", — цитує Асада РИА Новости.
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"Принципово у мене немає ніяких проблем з цим, тому що президент не може працювати без народної підтримки. А якщо у президента є народна підтримка, то він завжди повинен бути готовий до такого кроку. Я можу сказати, що принципово для нас це не проблема. Але щоб піти на такий крок, нам потрібна громадська думка в Сирії, а не думка уряду або президента", — зазначив Асад.
У той же час він зазначив, що вимога дострокових президентських виборів "не висувалася як частина нинішнього політичного процесу".
"Пропонується після (прийняття – УНІАН) конституції провести парламентські вибори. Ці вибори покажуть співвідношення сил на політичній арені. Потім буде сформовано новий уряд відповідно з представництвом політичних сил у новому парламенті... Що стосується президентських виборів, то це зовсім інша тема", — підкреслив Асад.