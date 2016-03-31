Асад заявив про готовність до дострокових виборів, якщо цього захоче народ Сирії

"Це залежить від позиції народу Сирії, є народна воля до проведення дострокових президентських виборів. Якщо така воля є, то для мене це не проблема. Цілком природно відгукуватися на волю народу, а не деяких опозиційних сил. Це питання стосується кожного її громадянина, тому що кожен громадянин голосує за цього президента", — цитує Асада РИА Новости.

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"Принципово у мене немає ніяких проблем з цим, тому що президент не може працювати без народної підтримки. А якщо у президента є народна підтримка, то він завжди повинен бути готовий до такого кроку. Я можу сказати, що принципово для нас це не проблема. Але щоб піти на такий крок, нам потрібна громадська думка в Сирії, а не думка уряду або президента", — зазначив Асад.

У той же час він зазначив, що вимога дострокових президентських виборів "не висувалася як частина нинішнього політичного процесу".

"Пропонується після (прийняття – УНІАН) конституції провести парламентські вибори. Ці вибори покажуть співвідношення сил на політичній арені. Потім буде сформовано новий уряд відповідно з представництвом політичних сил у новому парламенті... Що стосується президентських виборів, то це зовсім інша тема", — підкреслив Асад.