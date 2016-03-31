У Шойгу оприлюднили подробиці операції по звільненню сирійської Пальміри

Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудськой, пише Росбалт.

«Всі розрізнені бандгрупи ІДІЛ, що вирвалися з оточення, знищувалися російською авіацією, не даючи їм піти в напрямку Ракки і Дейр-ез-Зора», — сказав він.

Рудський також повідомив, що російські військові радники брали активну участь у розробці операції по звільненню Пальміри.

На першому етапі наступальної операції були заблоковані основні транспортні шляхи навколо міста. З позицій вівся вогонь артилерії і авіації сирійських урядових військ. У перші два дні операції російська авіація знищила більшість пунктів управління бойовиків.

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За словами Рудського, 23 березня підрозділи сирійської армії впритул наблизилися до Пальмірі, приступили до штурму пануючих висот і взяли їх протягом доби.

«Вранці 27 березня сирійська армія і загони народного ополчення встановили повний контроль над містом. Протягом двох днів продовжувалося знищення залишків бандформувань в передмістях і окремих районах міста», — повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ.

Як відомо, Росія почала повітряну військову операцію в Сирії 30 вересня 2015 року. В середині березня 2016 року президент РФ Володимир Путін доручив почати виведення основної частини угруповання ВКС з Сирії.