В Індії число жертв обвалу естакади збільшилось до 20 - ЗМІ

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

"Шляхопровід, який споруджувався у переповненому торговому районі у центрі Колкаті впродовж останніх шести років, завалився приблизно о 12:00 годині дня (за місцевим часом). На даний час 20 тіл було витягнуто з-під завалів", - заявив представник поліції на правах анонімності.

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Усіх поранених та врятованих осіб з-під уламків естакади відправили у місцеву лікарню. Як зазначили в поліції, стан деяких поранених тяжкий, а кількість загиблих може зрости.

Окрім залучених до рятувальних робіт поліцейських, пожежників та місцевих мешканців, до ліквідації наслідків падіння шляхопроводу залучили п'ять колон індійської армії.