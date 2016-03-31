В Індії число жертв обвалу естакади збільшилось до 20 - ЗМІ

16:13, 31 березня 2016
Світ
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У столиці штату Західний Бенгал Колкаті внаслідок обвал шляхопроводу щонайменше 20 осіб загинули і понад 150 зазнали поранень.

Reuters

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

"Шляхопровід, який споруджувався у переповненому торговому районі у центрі Колкаті впродовж останніх шести років, завалився приблизно о 12:00 годині дня (за місцевим часом). На даний час 20 тіл було витягнуто з-під завалів", - заявив представник поліції на правах анонімності.

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Усіх поранених та врятованих осіб з-під уламків естакади відправили у місцеву лікарню. Як зазначили в поліції, стан деяких поранених тяжкий, а кількість загиблих може зрости.

Окрім залучених до рятувальних робіт поліцейських, пожежників та місцевих мешканців, до ліквідації наслідків падіння шляхопроводу залучили п'ять колон індійської армії.

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