В Індії на дорогу обвалилася естакада: 14 загиблих, майже 80 поранених (фото, відео)
Недобудована естакада обвалилася на дорогу зі щільним рухом, що проходила внизу.
У східній частині індійського міста Колката (раніше Калькутта - ред.) недобудована естакада обвалилась на заповнену машинами дорогу, яка проходила внизу. В результаті інциденту, за різними даними, загинули від 14 до 17 осіб. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє Російська служба ВВС.
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Під уламками естакади опинилися близько 150 осіб, повідомляє Reuters.
Місцеве телебачення показало в ефірі кадри, на яких люди намагаються витягнути постраждалих з-під уламків. Зараз на місці катастрофи працюють рятувальні служби.
За останньою інформацією поліцейських, при обваленні загинули 14 людей, ще 78 отримали поранення. При цьому в місцевих ЗМІ повідомлялося про 17 загиблих.
Естакаду будують з 2009 року. Терміни здачі робіт кілька разів уже були пропущені.
Відзначається, що в Індії сталося вже кілька випадків обвалення споруджуваних будівель і споруд. Багато в чому це пов'язано з низькими вимогами до будівельних робіт на тлі високого попиту на житло, дороги та інфраструктуру. У результаті часто будівельні компанії економлять на якості робіт.
At least 10 people and died many are feared trapped after a flyover under construction collapsed in #Kolkata, India.https://t.co/uSFYdoZjqh— AJ+ (@ajplus) March 31, 2016