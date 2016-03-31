Партнер Ротенберга передав нерухомість доньці Путіна й родичці Кабаєвої - Reuters

Нерухомість також передавалася дівчині, що позувала для календаря до дня народження Путіна, передає Дождь з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Баєвський - партнер Аркадія Ротенберга, близького друга Путіна.

Наявні у відкритому доступі документи показують, що Баєвський передавав або продавав нерухомість трьом з цих жінок. Крім того, Тихонова вказувала адресу квартири, яка належить Баєвському, як власну при реєстрації нової компанії.

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Баєвский почав вести бізнес з братами Ротенбергами в 2011 році, до 2014 він працював керівником на одному з інвестиційних підприємств Аркадія Ротенберга.

За даними Reuters, компанії, співвласником яких був Баєвський, за останні два роки отримали держзамовлення на загальну суму 6 мільярдів рублів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков попередив про "неприкриту заказуху" під виглядом журналістських розслідувань, які готуються до публікації у західних ЗМІ. "Йдеться особисто про (президента Росії Володимира) Путіна, про спроби дістатися до його родини, друзів дитинства. Про офшорні компанії і про велику кількість бізнесменів, яких Путін і в очі не бачив", — заявив Пєсков.