"Неприкрита заказуха": У Кремлі розповіли про підготовку інформаційних атак західних ЗМІ на Путіна

Про це він заявив у понеділок, 28 березня, пише Лента.ру.

"Екзерсиси тривають. Чергове інформаційне вкидання, що не претендує на об'єктивність і сенсаційність, готується в найближчі дні. Мова йде особисто про [президента Росії Володимира] Путіна, про спроби дістатися до його родини, друзів дитинства. Про офшорні компанії і про велику кількість бізнесменів, яких Путін і в очі не бачив", — заявив Пєсков.

Він повідомив журналістам про запити, складені «у манері допиту», що отримані адміністрацією Кремля. Запити відправив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, а також «відоме інформагентство». Вони, за даними Кремля, збираються у найближчі дні опублікувати «чергові опуси» у ФРН, США, Великобританії, Франції, Швейцарії, Росії та деяких інших країнах.

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Пєсков вважає, що це будуть не журналістські розслідування, а «неприкрита заказуха». За його словами, «мова йде про переливання з пустого в порожнє, про постановку питань, які вже сотні раз задавалися і на які вже не раз давалися відповіді, причому і юридичні, і емоційні».

З точки зору представника Кремля, інформаційна атака пов'язана з тим, що якісь НКО, спецслужби і окремі ЗМІ включилися в російську виборчу кампанію ще до її початку.

Кремль також не виключає подання в суд на ЗМІ за публікацію неправдивих відомостей, що ганьблять ім'я президента.