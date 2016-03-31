На півдні Туреччини стався вибух, загинули 4 поліцейських - ЗМІ

18:59, 31 березня 2016
Світ
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На півдні Туреччини в провінції Діярбакир біля автовокзалу результаті вибуху автомобіля загинули 4 поліцейських.

flickr.com/photos/nicokaiser

Про це повідомляє турецьке видання The Sabah Daily з посиланням на джерела в силах безпеки Туреччини.

Близько 20 людей отримали поранення.

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За повідомленнями, вибух влаштував смертник поруч з броньованим військовим автомобілем.

Стверджується, що терористи підірвали бомбу в автомобілі, коли повз нього проїжджав поліцейський транспортний засіб.

Після вибуху на місце інциденту були направлені карети швидкої допомоги.

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