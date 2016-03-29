У справі про вибух в Пакистані затримали 5 тисяч осіб

Влада Пакистану заявляє про затримання 5 тисяч осіб у справі про вибух у парку Лахора на Великдень, в результаті якого загинули щонайменше 70 людей.

Як повідомив міністр провінції Пенджаб Рана Санаулла, згодом слідчі відпустили всіх, крім 216 підозрюваних, передає Радіо Свобода.

За словами Санаулли, спецоперації спільно проводили поліція і представники антитерористичного відділу і розвідки. У майбутніх рейдах братимуть участь також і військові сили, і воєнізовані угруповання, додав міністр.

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Вибух у місті Лахорі на сході Пакистану пролунав 27 березня біля входу в багатолюдний громадський парк у центрі міста і дитячого майданчика в той час, коли в парку святкувала Великдень громада місцевої християнської меншини.

Відповідальність за напад узяло на себе ісламістське угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», речник якого заявив, що напад був спрямований саме проти християн. За його словами, це «сигнал» прем’єр-міністрові Пакистану Навазові Шаріфу, для якого пакистанська провінція Пенджаб, центром якої є Лахор, є політичною базою підтримки.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф заявив про офіційне визнання у Пакистані Великодня й індуїстського свята Холі, яке відзначають релігійні меншини країни.