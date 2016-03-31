ЄС розширив санкції щодо КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Обмежувальні заходи включають, зокрема, заборону на експорт та імпорт будь-яких предметів (крім харчових продуктів і медикаментів), які можуть внести вклад в розвиток можливостей збройних сил КНДР", — йдеться в тексті постанови.

Згідно з документом, правові акти про встановлення нових санкцій будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС 1 квітня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти КНДР.