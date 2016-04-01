Брідлав: НАТО у Східній Європі переходить до політики "відлякування"

Про це у четвер, 31 березня, заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав у Ризі, передає Deutsche Welle.

Так генерал охарактеризував наміри Пентагона з початку 2017 року розмістити на території східноєвропейських країн-партнерів по НАТО танкову бригаду.

Особовий склад бригади налічуватиме 4200 військовослужбовців. За словами Брідлава, причиною такого кроку стали дії Росії, яка "знову зміцніла" та стала "агресивною".

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"Упродовж останніх двох років ми спостерігали, як Росія шукала шляхи розширення власного впливу", - цитує Філіпа Брідлава агенція Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати Америки направлять до східноєвропейських країн-членів НАТО одну танкову бригаду для постійного розміщення.