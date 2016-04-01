Колишня дружина лідера "Ісламської держави" заявила про бажання жити в Європі

Про це вона розповіла в інтерв'ю шведському телеканалу Expressen TV, передає Lenta.ru. "Я хочу жити в одній з європейських, а не арабських країн. Я хочу, щоб мої діти жили і отримували освіту. Навіть якщо мати була одружена з Абу Бакром аль-Багдаді, терористом... Невже дитина винна у цьому?", - зазначила 28-річна Саджа ад-Дулеймі.

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Жінка зазначила, що їй неприємний той факт, що її сприймають виключно як колишню дружину ватажка терористів "Ісламської держави". "У чому моя провина, якщо я була заміжня за ним в 2008 році? Ми розлучені. Я пішла від нього, а не навпаки", - підкреслила вона, додавши, що не має нічого спільного з тероризмом.

У цьому ж інтерв'ю Саджа ад-Дулеймі розповіла про життя з аль-Багдаді. За її словами, вона виходила заміж за "нормального сім'янина" і те, як він очолив одне з найнебезпечніших в світі терористичних угруповань - для неї загадка.

Саджа ад-Дулеймі прожила у шлюбі з аль-Багдаді всього три місяці, проте вона вважається однією з найвідоміших його дружин. За свій вплив у джихадистському світі вона отримала прізвисько Халіфесса. Не приховуючи особи під хіджабом, вона публічно закликала жінок з усього світу примикати до "Ісламської держави", обіцяючи їм вірних чоловіків та гідне життя.

В грудні 2014 року Саджа ад-Дулеймі була затримана ліванської поліцією за незаконний перетин кордону. Джерела повідомляли, що через рік її випустили на волю в числі низки ісламістів, яких уряд країни обміняв на ліванських військовослужбовців, які утримуються в полоні бойовиками "Джебхат ан-Нусра" (афільоване з "Аль-Каїдою" терористичне угруповання).