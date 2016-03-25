В ході спецоперації знищено "другу людину" в "Ісламській державі" - ЗМІ

За інформацією телеканалу NBC, мова йде про Абдула Рахман Мустафу аль-Кадулі, також відомого як Хаджі Імам, який був убитий в ході однієї з березневих операцій, передає Бі-бі-сі.

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Раніше влада США оголосила нагороду в розмірі $7 млн за інформацію про місцезнаходження Хаджі Імама.

Він вважався другим за значимістю командиром в "Ісламської держави". Лідер угруповання Абу Бакр аль-Багдаді намагається не розкривати інформацію про себе та своє місцезнаходження. Вважається, що навіть багато бойовиків "Ісламського держави" ніколи не зустрічалися з ним особисто.

У грудні 2015 року на ісламістських сайтах було опубліковано аудіозвернення Абу Бакр аль-Багдаді, в якому він заявляв, що дії коаліції проти джихадистів ще більше зміцнили їх бойовий дух.