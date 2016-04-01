Обама і Ердоган обговорили у Вашингтоні посилення взаємодії для знищення "Ісламської держави"

11:42, 01 квітня 2016
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У Вашингтоні на полях Саміту з ядерної безпеки відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіп Ердогана і глави Білого дому Барака Обами.

http://aa.com.tr/

Президенти обговорили взаємодію двох країн з питань регіональної безпеки, протидії тероризму та нелегальній міграції, передає aa.com.tr.

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Також сторони обговорювали тему ще більшого посилення взаємодії у питанні знищення терористичної організації "Ісламська держава". Сторони обговорили можливі кроки розширення співробітництва у сфері протидії тероризму.

Барак Обама від свого імені та імені громадян США висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з терактом в Діярбакирі, і побажав швидкого зцілення поранених.

Президент США підтвердив намір Вашингтона надавати підтримку Туреччині в забезпеченні безпеки країни і в боротьбі з тероризмом.

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