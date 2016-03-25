Ердоган назвав терористичні організації ворогами людства і свободи

21:40, 25 березня 2016
Світ
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Всі структури терористів, включаючи "Ісламську держава", Аль-Каїду, Боко Харам, ель-Шахаб є ворогами людства, демократії і свободи.

REUTERS

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, підкресливши, що "цю істину необхідно чітко засвоїти", передає Анадолу. "Я знову звертаюся до світової спільноти. Терористична організація, постійно змінює назви, намагаючись ввести в оману весь світ. Однак які б назви не використовувалися терористами – це представники однієї і тієї ж структури", - заявив турецький президент.

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Президент Туреччини наголосив, що смерті турецьких військовослужбовців і мирних жителів не залишаться невідплаченими. "Звичайно ж, ми сумуємо за нашим військовослужбовцям, поліцейським і мирними громадянами, загиблим від рук терористичної організації. Але будьте впевнені - кінець терористів близький", - зазначив він.

Крім цього, глава турецької держави привернув увагу до позиції Європейського союзу щодо кризи мігрантів. "У них у кишенях є щось, чого вони ніяк не виймуть. Заявляють, що для початку виділять 3 млрд євро, а також потім буде направлено стільки ж", - зазначив Реджеп Тайіп Ердоган. Разом з тим він зазначив, що незалежно від того, чи виділять ці кошти країни ЄС, Туреччина готова продовжити підтримку мігрантів.

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