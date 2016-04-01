Кадиров розповів про знищення більшості чеченців, які воювали в Сирії

"Зараз у нас є інформація, що більшість чеченців загинули там. Тому що араби, які там воюють, і інші національності, вперед пускали м'ясо — чеченців: у вас практика, у вас досвід, давай, чеченець, воюй... Близько 200 наших чеченців залишилося в Сирії. Вони приїхали з Європи. Є бандгрупи по 20 - 30 осіб", — цитує РИА Новости Рамзана Кадирова, призначеного 25 березня виконуючим обов'язки глави республіки.

Кадиров вважає, що західні спецслужби використовують знаходяться в Європі вихідців з Чечні.

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"Вони спеціально тримають. Вони пов'язані зі спецслужбами. Вони дозволяють їм все: дають зброю, готують їх до чогось. У нас десятки і навіть сотні тисяч людей проживають в Європі, Туреччині, Україні, скрізь", — сказав глава Чечні.

За словами Кадирова, "з республіки рідко хто їде воювати за кордон".

"Ми контролюємо всіх. Рідко буває, що виїжджають саме воювати", — сказав глава республіки.

За різними даними, від двох до трьох тисяч російських громадян причетні до діяльності міжнародних терористичних організацій на Близькому Сході.