"Переважно жінки та діти": Жертвами ударів авіації Асада на сході Дамаска стали щонайменше 33 особи

Про це з посиланням на інформацію Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Reuters, пише Європейська правда.

Так, за інформацією центру, у районі Дейр Аль-Асафір, що на сході Дамаска, внаслідок ударів з повітря загинули 33 особи, більшість яких – жінки та діти.

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За даними центру, удари здійснені авіацією уряду Сирії, незважаючи на "припинення військових дій в Сирії між урядовими військами та їх противниками, за винятком "Ісламської держави" і "Фронту ан-Нусра".

Держдепартамент США вже засудив авіаудари.

Як відомо, частинах регіону Східна Гута на схід від Дамаска, де розташований Дейр Аль-Асафір, перебуває під контролем опозиційних Асаду сил від початку громадянського конфлікту, який вибухнув на території Сирії пʼять років тому.

Ця територія контролюється різними фракціями, включаючи повстанські сили, які підпадають під режим перемир'я, а також частини "Фронту ан-Нусра".