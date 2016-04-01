На грецькому острові Хіос побилися афганські та сирійські мігранти

Про це повідомляє AP з посиланням на поліцію острова. Як зазначає агентство, протистояння відбулося між афганської та сирійською групами.

У лікарнях з травмами різного ступеня тяжкості перебуває 5 людей, пише Європейська правда.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року в Європу Середземним морем прибули 141 тис. мігрантів, при цьому 444 людини загинули чи пропали безвісти, намагаючись дістатися європейських країн.