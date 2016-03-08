До Євросоюзу з початку року Середземним морем вже прибули понад 140 тисяч мігрантів

Про це повідомив на брифінгу в Женеві офіційний представник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джоел Міллман, передає ТАСС.

Читайте такожЄС і Туреччина домовилися стосовно міграційної проблеми"Мігранти продовжують прибувати на грецькі острови з Туреччини, незважаючи на присутність кораблів НАТО, розміщених з метою перехоплення контрабандистів, - зазначив він. - Загальне число прибулих в Грецію та Італію досягла 141 тис. 141 людини".

Як повідомив Миллман, з 1 січня по 7 березня Греція прийняла 131 тис. 847 мігрантів, а Італія – 9 тис. 294.

Офіційний представник нагадав, що за перші 3 місяці 2015 року до Греції та Італії прибуло 20 тис. 700 осіб.