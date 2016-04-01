Кадиров оригінально прокоментував ситуацію зі свободою слова в Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, якого протягом багатьох років критикують правозахисники, впевнений, що більшість громадян країни підтримують його політику. Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

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"Кажуть: ось, нікого немає, демократії немає свободи слова немає. Все придумане", — зазначив Кадиров.

Він упевнений, що його дії підтримує переважна більшість жителів Чечні.

"Ось будь-яка політика — економічна, духовно-моральна, релігійна, соціальна, — понад 80% населення у нас завжди за нас, за те, що ми правильно робимо все", — заявив Кадиров.

У той же час, за його словами, є в республіці та інші — "шизофреніки, психічно хворі", і "ті, хто продали свою честь, гідність".

Кадиров також запевняє, що влада Чечні відкрита для діалогу з людьми.

"Ми для всіх відкриті. Наші міністри, голови щоранку бувають в мечеті, моляться, будь-який бажаючий може підійти, задати питання. Абсолютно для них відкриті. Якщо хочете, завтра вранці поїдемо у велику мечеть, там дуже багато і офіцерів, і депутатів, і міністрів, і голів", — сказав Кадиров.

Відзначимо, раніше в незалежній доповіді "Загроза національній безпеці", яку презентував один з лідерів російської опозиційної партії ПАРНАС Ілля Яшин, йшлося про те, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров створив "чеченський халіфат" і в разі політичної нестабільності може поставити питання про вихід Чечні зі складу Росії, що спричинить нову масштабну війну.