Німеччина прийме перших біженців у рамках втілення угоди між ЄС і Туреччиною

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив речник федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Deutsche Welle.

За його словами, літаком прибудуть насамперед родини з дітьми. Загальна кількість першої групи складе кілька десятків, пояснили у міністерстві. Їх планують розмістити у комуні Фрідланд федеральної землі Нижня Саксонія.

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У понеділок має також початися реадмісія першої групи біженців, які з 20 березня нелегально прибули до Греції з території Туреччини. На даний момент понад 50 тисяч мігрантів та шукачів притулку застрягли на грецькій території через закриття так званого "балканського маршруту".

Попри угоду про реадмісію між Анкарою та Брюсселем, що набрала чинності 20 березня, до Греції з турецького узбережжя щодня прибувають сотні нових біженців.

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Раніше УНІАН повідомляв, що влада Туреччини і глави урядів країн-членів Євросоюзу узгодили план, спрямований на врегулювання міграційної кризи.