В Іраку з підземної в'язниці "Ісламської держави" звільнили півтори тисячі осіб

Збройні сили відбили у ІД частину одного з найбільших міст у провінції Анбар. Про це з посиланням на заяви представників місцевої влади повідомляє агентство Middle East Eye.

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"Під час операції із зачистки міста Хіт від ІДІЛ військові виявили велику підземну в'язницю, з якої звільнили 1500 осіб", - підтвердив полковник поліції Фадель аль-Німраві.

Як відомо, урядові сили Іраку за підтримки шиїтських воєнізованих формувань і авіаударів США 1 березня почали наступ, мета якого - відновлення контролю над регіоном на північ від Багдада, захопленого бойовиками ІД.

В середині лютого повідомлялося, що іракські збройні сили вибили ісламістів "Ісламської держави" (ІГ) з половини контрольованих ними до цього територій країни.