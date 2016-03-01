Іракські війська почали наступ на позиції ІД біля Багдада, хочуть посилити присутність довкола Мосула

Наступ почався на світанку в сільськогосподарському районі на північний схід від міста Самарра, за 95 кілометрів від столиці Іраку, передає Радіо Свобода.

Іракські військові заявляють, що під час операції мають намір відрізати ісламістів від постачання і посилити присутність урядових сил довкола контрольованого "Ісламською державою" Мосула.

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Речник армії Сабах аль-Нуман заявив, що відновлення контролю над регіоном важливе для майбутніх операцій із взяття Мосула і частин західної провінції Анбар, які зараз контролюють ісламісти.

Мосул є другим за величиною містом Іраку, захопленим бойовиками два роки тому.

Нагадаємо, в середині лютого повідомлялося, що іракські збройні сили вибили ісламістів "Ісламської держави" (ІД) з половини контрольованих ними раніше територій країни.