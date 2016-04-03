Сирійські алавіти просять не асоціювати їх із режимом Асада – ВВС

Ряд лідерів алавітської громади Сирії закликають не пов'язувати з ними злочини режиму Асада. Про це йдеться в восьмисторінковому документі, що цитує Російська служба ВВС.

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За інформацією видання, автори виступають за відділення релігії від держави і за рівність представників усіх релігій перед законом.

У документі, названому "декларацією реформування індентичності", підкреслюється, що алавізм не є відгалуженням шиїтського ісламу, а громада алавітів - третя за чисельністю в ісламі після сунітів та шиїтів.

Також автори "декларації" заявляють, що мають намір протистояти міжрелігійній ворожнечі і готові боротися за рівність і свободи. Лідери алавітів вважають, що правління Башара Асада має оцінюватися, виходячи з критеріїв демократичності та захисту основних прав громадян. Той факт, що Асад є членом алавітської громади, не повинен впливати на об'єктивність оцінки, вважають автори документа.

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Алавізм часто називають відгалуженнями шиїтського ісламу, хоча він є еклектичною релігією і включає елементи християнства. До алавітів належить сім'я президента Сирії Башара Асада. Традиційними прихильниками Асада також є саме алавіти.

Громадянська війна в Сирії фактично є конфліктом між алавітами, яким належать ключові пости в уряді і армії Сирії, і сунітськими повстанцями.

За батька Башара Асада - Хафеза Асада - члени алавітської громади контролювали армію і спецслужби. При Башарі Асаді, який одружився на представниці сунітського роду, ситуація дещо змінилася, але все одно основний керівні пости у війську і уряді залишилися за алавітами.

До початку громадянського конфлікту в Сирії число алавітів становило 10-12% всього мусульманського населення країни.