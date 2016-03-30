Асад озвучив запаморочливу суму збитків від війни у Сирії
15:01, 30 березня 2016Світ
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Збиток війни у Сирії, що триває з 2011 року, вже перевищив 200 млрд доларів.
REUTERS
"Економічний збиток і збитки інфраструктурі перевищують 200 мільярдів доларів. Економічні питання можна владнати безпосередньо, коли в Сирії стабілізується ситуація. Але відновлення інфраструктури вимагає тривалого часу", — цитує президнта Сирії Башара Асада РИА Новости.
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Нагадаємо, 22 лютого Росія і США домовилися про припинення бойових дій в Сирії з 27 лютого. Режим припинення вогню не торкнеться позицій "Ісламської держави" та інших терористичних груп.
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