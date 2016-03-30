Асад озвучив запаморочливу суму збитків від війни у Сирії

"Економічний збиток і збитки інфраструктурі перевищують 200 мільярдів доларів. Економічні питання можна владнати безпосередньо, коли в Сирії стабілізується ситуація. Але відновлення інфраструктури вимагає тривалого часу", — цитує президнта Сирії Башара Асада РИА Новости.

Читайте такожРосія візьме участь у розмінуванні сирійської Пальміри

Нагадаємо, 22 лютого Росія і США домовилися про припинення бойових дій в Сирії з 27 лютого. Режим припинення вогню не торкнеться позицій "Ісламської держави" та інших терористичних груп.