Азербайджан заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі стабілізувалася

Обстановка на лінії зіткнення армій Азербайджану та Вірменії стабільна, перестрілка закінчилась. Про це повідомив глава прес-служби міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, передає місцеве агентство Trend.

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Як ідеться у повідомленні, в результаті вогню ЗС Азербайджану у відповідь обстріл було пригнічено, перестрілка поки припинилася. Також в Азербайджані було скликано Раду безпеки при президенті.

При цьому в Нагірному Карабасі заявляють про протилежне. Як повідомляють РИА Новости, посилаючись на місцеві ЗМІ, бойові дії тривають на південно-сході і півночі Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на суботу.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберне зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по ряду житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією і загинули близько 30 тисяч людей.